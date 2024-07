Agnieszka Kaczorowska pojawiła się jako dziecko w kultowej już telenoweli "Klan". Na oczach widzów dorastała i zmeniła się w dorosłą kobietę, która interesuje się nie tylko aktorstwem, ale również tańcem. Świetnie udaje jej się godzić obie te pasje, a co więcej - myśli nawet o udziale w "Tańcu z Gwiazdami", oczywiście w roli zawodowego tancerza, a nie uczestniczki. Niestety jej wypowiedzi, raczej nie spotkają się z zadowoleniem wśród twórców. Przypomnijmy: Kaczorowska chce do "TzG". Po tych słowach mogą jej tam nie polubić

Niedawno Kaczorowska zdecydowała się otworzyć własną szkołę tańca, działającą przez internet. Co jakiś czas wstawia specjalne filmiki, dzięki którym jej "uczniowie", mogą nauczyć się podstawowych kroków, bez wychodzenia z domu. Wygląda jednak na to, że 22-latka wciąż jednak myśli o aktorstwie i w tym widzi swoją przyszłość. W ubiegłym roku nie udało jej się dostać do Akademii Teatralnej w Warszawie i jak sama mówi - nie wiem czy będzie ponownie próbowała.



Jeszcze nie podjęłam decyzji, czy będę zdawać do szkoły aktorskiej. Jeśli zostanę w Polsce, to będę zdawać. Nie mam jednak już takiej presji, jak w zeszłym roku. Wiem, że i tak będę aktorką - mówi w rozmowie z "Rewią"



Agnieszka nie przejmuje się porażkami i jak twierdzi - świat jeszcze o niej usłyszy. Jej plany na przyszłość są bardzo ambitne.



Dla wielu widzów Bożenka jest postacią kultową. Nie uważam, żeby mi to w czymkolwiek przeszkadzało. Wierzę, że producenci i reżyserzy będą się kierowali moimi umiejętnościami. Bo te doprowadziły mnie już do Mistrzostwa Świata i wierzę, że poprowadzą mnie też do Oscara... - dodała.



Czyżby popadła już w samouwielbienie?

