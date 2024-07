Borys Szyc to jeden z najzdolniejszych aktorów swojego pokolenia. Jednak gwiazdor ma również smykałkę do biznesu. Zafascynowany światem gastronomi, który z pewnością udzielił mu się po godzinach spędzonych na planie serialu "Przepis na życie", otwiera swoją restaurację. To już drugie podejście Szyca do roli restauratora. Przypomnijmy, że kilka lat temu wraz z Katarzyną Figurą współprowadził knajpę w Giżycku, który splajtował po jednym sezonie.

Reklama

Tym razem Szyc będzie miał restaurację w Warszawie przy ulicy Różanej. Jak dowiedział się dwutygodnik "Grazia" aktor z okazji otwarcia szykuje olbrzymią imprezę, na którą zaprosił mnóstwo znajomych i przyjaciół. Na liście gości znaleźli się m.in.: Magdalena Cielecka, Maciej Stuhr oraz Anna Czartoryska. Zaproszenia rozesłane zostały już w połowie stycznia, tak aby każdy mógł zarezerwować sobie czas na wieczór 15 lutego.

Reklama

Jednak znany z swojej nonszalancji aktor zamiast doglądać i nadzorować ostatnie przygotowania do wielkiego otwarcia lokalu, w którym ciągle trwa remont, wolał wraz ze swoją dziewczyną Zofią Ślotałą wybrać się na urlop do Chin. Jesteśmy ciekawi czy biznes Szyca tym razem wypali i w roli restauratora poradzi sobie tak dobrze, jak jego kolega z serialu Piotr Adamczyk, właściciel popularnej w warszawie restauracji "Stary dom". A może Szyc będzie męską Magdą Gessler?