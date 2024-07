Sara Boruc zamieściła na Instagramie zdjęcie z Ibizy. Fotka przedstawia uśmiechniętą rodzinkę Boruców na tle plaży. Sara i Artur Borucowie zabrali swoje córki na wakacje, by wspólni cieszyć się urokami beztroskiego szaleństwa w pięknej scenerii. Na fotografii wszyscy są pięknie opaleni i uśmiechnięci! Widać, że wakacje im służą.

Fani zwrócili uwagę, że starsza z córek, 10-letnia Oliwia z wcześniejszego związku Sary, jest bardzo podobna do swojej mamy! Faktycznie na zdjęciu obie pięknie się uśmiechają i trudno nie zauważyć podobieństwa. Obie są brunetkami o urzekającym spojrzeniu i niesamowitym uśmiechu. Z kolei, młodsza córeczka piłkarza i jego żony, 6-letnia Amelia, ma jasne włosy i niebieskie oczy, zupełnie jak jej tata.

To jest niesamowite jak starsza córeczka jest podobna do mamusi, a młodsza do tatusia! Miło sie patrzy na tak szczęśliwe zdjęcia.