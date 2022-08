Sara Boruc chwali się figurą w bikini. "Jak widać, można bosko wyglądać po trzech ciążach"

Sara Boruc chwali się ciałem w bikini. WAG pokazała to, co ma najlepsze! ZDJĘCIE

Sara Boruc chwali się ciałem w bikini. WAG pokazała to, co ma najlepsze! ZDJĘCIE

Sara Boruc pokazała zdjęcie w bikini! Żona Artura Boruca wraz z mężem i dziećmi również wyjechała na zasłużone wakacje. Ostatni miesiąc był dla całej rodziny bardzo intensywny ze względu na rozgrywające się we Francji Euro 2016. Zakochani postanowili znaleźć trochę czasu dla siebie i dzieci, dlatego wyjechali na rajskie wakacje. Sara Boruc i Artur Boruc w tym roku wybrali Hiszpanię, a dokładniej Ibizę. To tam nieustannie opalają się na plaży, kąpią w basenach i aktywnie spędzają czas. W tym czasie jedna z jej przyjaciółek, Marina, jest w podróży poślubnej w Japonii, a druga, Anna Lewandowska czeka na urlop z ukochanym. Sara Boruc jednak już korzysta z wolnego i nie zapomina również o tym, że na wakacjach też trzeba wyglądać stylowo. Ostatnio pokazała na swoim profilu na Instagramie seksowne zdjęcie w bikini. Projektantka biżuterii może pochwalić się idealną sylwetką i kobiecymi kształtami. Czy Waszym zdaniem jest najseksowniejszą polską WAG? Zobaczcie to gorące zdjęcie prosto z Ibizy i sami oceńcie! Zobacz: Anna Peszko, Lewandowska czy Marta Glik. Co robiły polskie WAGs przed i po meczu Polska-Szwajcaria Sara Boruc w bikini na Ibizie Humory dopisują Sarze i Arturowi Borucom Snapchat SINBYMANNEI_COM #SINBYMANNEI #ARTURBORUC #SARABM #BORUCMANNEI #ibiza2016 Film zamieszczony przez użytkownika Sara Boruc Mannei (@sinbymannei_com) 6 Lip, 2016 o 2:04 PDT