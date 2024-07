Gwiazdor serialu "BrzydUla", Filip Bobek, podobno od kilku miesięcy związany jest z piękną blondynką, o której w show-biznesie "cicho-sza". Aktor bardzo poważnie traktuje swój związek i nie chce rozmawiać o tym z mediami. Niedawno jednak bożyszcze wielu kobiet, powiedział co sądzi na temat zawierania związków małżeńskich.

- Małżeństwo to dla mnie... cały czas zastanawia mnie ten sakrament. Nie potrafię go do końca zrozumieć, ale podziwiam tych, którzy decydują się na ślub. Lubię być wolny od zobowiązań - powiedział Filip Bobek w rozmowie z "Twoim Imperium".

Ta wypowiedź zelektryzowała serca wielu pań. W końcu pretendentek do tytułu żony aktora nie brakuje...

