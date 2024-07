Na wczorajszym pokazie jesienno-zimowej kolekcji Łukasza Jemioła, oprócz tłumu gwiazd, zjawiły się również dwie popularne blogerki. Celebrytki, jak zwykle wzbudziły wiele emocji. Tym razem obie postawiły długość mini, ale to która wypadła na czerwonym dywanie lepiej pozostawiamy pod ocenę wam :)

Maffashion na pokazie Łukasza Jemioła na jesień i zimę 2013/2014 wybrała look z metką polskiej marki MMC, a Jemerced, postawiła na modne zestawienie bieli i czerni. My stawiamy na Jessickę Mercedes, a wy? Zajrzyjcie do naszej sondy :)