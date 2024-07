Blanka Stajkow przed kilkoma dniami wypuściła swój nowy singiel, "Boys Like Toys". Utwór już podbił serca fanów i ma szansę stać się wielkim, wakacyjnym hitem. I właśnie podczas premiery nowej piosenki Blanki, mieliśmy okazję porozmawiać z młoda piosenkarką. Zapytaliśmy ją m.in. o muzyczne gwiazdy, którymi chętnie się inspiruje, a także o naszą królową estrady, Dodę! Czy Blanka chciałby stworzyć z nią duet i nagrać jakiś wspólny numer? Zobaczcie, co powiedziała przed naszą kamerą.

Blanka chciałaby stworzyć duet z Dodą?

Podczas rozmowy z reporterką Party.pl, Blanka zdradziła, czy chciałaby ponownie wystąpić na Eurowizji, a także wyraziła swoją chęć na nagranie wspólnego numeru z Dodą. Młoda gwiazda nie miała co do tego żadnych wątpliwości, że gdyby padła taka propozycja, to zgodziłaby się na nią bez wahania.

- Jasne, czemu nie. No pewnie! - przyznała wprost Blanka Stajkow.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam piosenkarka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

