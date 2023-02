Mandaryna szykuje się do ślubu z nowym partnerem? Padła jasna deklaracja

Związek Michała Wiśniewskiego i Mandaryny z pewnością przejdzie do historii polskiego show-biznesu. Nie tylko ze względu na transmitowany przez telewizję ślub, ale i wydarzenia, które miały miejsce już po ich głośnym rozwodzie. Z biegiem lat sytuacja raczej się nie poprawia. Przypomnijmy: "Michał jest bardzo zaborczą osobą" Zarówno Wiśniewski, jak i Mandaryna mają już nowych partnerów i rodziny. Wciąż jednak łączy ich dwójka wspólnych dzieci - Xavier i Fabienne . Wielkimi krokami zbliżają się już święta Bożego Narodzenia i jak można się domyślać, w ich przypadku nie jest to rzecz łatwa do zorganizowania. Mandaryna była niedawno gościem w "Dzień Dobry TVN", gdzie przyznała, iż raczej nie zasiądzie przy wspólnym stole z byłym mężem. My generalnie jesteśmy patchworką ekipą, która nie rzuca sobie na szyję i w tę wigilię nie będzie dzielić się opłatkiem i składać sobie nie wiadomo jakich życzeń, nie usiądzie przy wspólnym stole. Oczywiście ja i mój były mąż Michał mamy wspólne dzieci Xaviera i Fabienne i bardzo chcemy, żeby te święta były dla nich jak najfajniejsze. Są na tyle duzi, że rozumieją sytuację. Rano w dzień wigilii jadą do taty, a wczesnym wieczorem kolację jemy u nas w domu - wyznała. Mandaryna przyznała też, że towarzyszy jej delikatny stres związany z wątpliwościami, czy tata odwiezie dzieci na czas i czy w ogóle to zrobi, ale dodaje, iż z Michałem zawierają pakt wigilijny, aby takie sytuacje się po prostu nie zdarzały. Jest pewien strach, gdy wybija pewna godzina, a dzieci jeszcze nie ma, a tu już Mikołaj stoi prawie pod choinką, ale w wigilię staramy się dochować ten naszej przysięgi wigilijnej, żeby ten czas był dla dzieci najfajniejszy. Nie wyobrażam sobie świąt bez moich dzieci i nie oddałabym ich na wigilię i Michał doskonale o tym wie, więc trochę się pode mnie poukładał. On...