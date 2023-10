Nie da się ukryć, że Blanka Lipińska potrafi zaskoczyć swoich fanów. Tak też było tym razem, kiedy pisarka wyznała, że przeszła wizerunkową metamorfozę. Fani nie mogą wyjść z podziwu nad jej nową sylwetką. Koniecznie zobaczcie te kadry!

W ostatnim czasie Blanka Lipińska skupia się na swoim życiu prywatnym. Wspólnie z ukochanym urządza swój wymarzony dom na wsi. Ponadto celebrytka znalazła także czas na rajskie wakacje. Nie da się ukryć, że kwestie wyglądu również są dla niej bardzo istotne. Ostatnio nowa fryzura Blanki Lipińskiej nie przypadła do gustu internautom. Jej kolejna zmiana jednak bardzo spodobała się fanom.

Nie da się ukryć, że autorka erotycznych powieści ma za sobą wiele wizerunkowych zmian. Jakiś czas temu Blanka Lipińska schudła nagle 35 kg. Teraz z kolei celebrytka wyznała, że w ostatnim czasie zgubiła 10 kilogramów!

Następnie Blanka Lipińska opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia, które pokazują jej nową sylwetkę. Pisarka pokazała się w dopasowanej, małej czarnej i szpilkach. Nawiązała także do tego, że pomimo tendencji do tycia w okolicy ud, fani nie mogą się napatrzeć na jej odchudzone nogi: