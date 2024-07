Black Friday ze zniżkami w sklepach trwa! Polskie sklepy postanowiły wprowadzić u siebie tradycję z USA. Tam w pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia sklepy oferują mnóstwo zniżek, gratisów, bonusów. W Stanach Zjednoczonych to często dzień największych zarobków dla sklepów. A gdzie można zrobić taniej zakupy w Polsce? Wiele sklepów, które można znaleźć w centrach handlowych oferuje w ten dzień wyjątkowe promocje nawet do 50%! Specjalnie dla Was zebraliśmy obowiązujące promocje.

Black Friday - gdzie można taniej zrobić zakupy?

Wiele ulubionych sieciówek dla swoich klientów przygotowało ciekawe rabaty. Sklepy należące do firmy odzieżowej Inditex jako jedne z pierwszych wprowadziły promocję. I tak w Zarze Home obowiązuje promocja -40% na wybrane produkty w sklepach stacjonarnych w dniach 27-29.11 i -20% na cały asortyment w sklepie internetowym w dniu 27.11. Młodzieżowe marki również zadbały o swoich i klientów: Pull&Bear oferuje -20% na całą kolekcję damską i męską w sklepach stacjonarnych oraz online (+ darmowa wysyłka), Bershka -20% na wybrane kategorie produktów, Stradivarius -20% wszystkie swetry, spódnice oraz biżuterię.

Marki należące do firmy LPP wcale nie są gorsze. W Mohito i Reserved drugi produkt można kupić o połowę taniej. Podobnie jest w Croppie, a House z kolei oferuje -25% na całą kolekcję. Sinsay dla swoich klientów proponuje zniżką -20% na wszystkie produkty z kolekcji.

Jedna z najpopularniejszych sieciówek H&M wybrane produkty przeceniła nawet o 50% z okazji "black friday". Spore promocje są także w Mango (-30% na cały asortyment) i w Top Secret (-40% na całą kolekcję).

W sklepach internetowych również nie brakuje zniżek. Na Zalando.pl obowiązuje 15% rabatu na całe zakupy, a w Answear.com przy zakupie minimum dwóch sztuk -30%. Fani butów ucieszą się ze zniżki w DeeZee, bo to aż -30% przy zakupie za minimum 50%!

Nie pozostaje nic innego, jak wybrać się na zakupy!

A oto hity, które znaleźliśmy już na wyprzedażach:

Black Friday w Nowym Jorku

W większości sklepów na klientów czekają ciekawe rabaty