Black Friday 2020 - kiedy wypada Czarny Piątek? Data i lista sklepów, które wezmą udział w wyprzedażach

Black Friday tuż, tuż! 27 listopada zacznie się wyprzedażowe szaleństwo, a my już teraz informujemy, w których sklepach można spodziewać się największych przecen. Każdego roku wszyscy czekają na wyprzedaże w: Media Markt, H&M, Zara, Reserved, Mohito. Takie sieciówki jak Zara czy H&M przeważnie czekają do ostatniej chwili, by ogłosić jakie wyprzedaże przygotowali dla swoich klientów. Pozostałe sklepy nie czekają do ostatniej chwili i minimum kilka dni wcześniej informują, co i o ile taniej będzie można kupić w Black Friday.

Black Friday 2020 - lista sklepów biorących udział w wyprzedażach

W poprzednim roku to właśnie te sklepy brały udział w Black Friday. Wszystko wskazuje na to, że lista tych sklepów powtórzy się również i w 2020 roku. Dodajmy, że aktualna lista sklepów będzie dostępna na stronie black-friday.pl oraz oczywiście na party.pl - listę będziemy cały czas aktualizować.

Triumph

Oral B

Media Markt

Sephora

RTV Euro AGD

BonPrix

Media Expert

Philips

Decathlon

Allegro

Intersport

Orange

Lady Makeup

Home&You

eMag

Gino Rossi

Gatta

Ole! Ole!

Ecco

4F

Intimissimi

Reserved

Smyk

Zalando Lounge

Douglas

Minti

Van Graaf

Diverse

CCC

Wojas

NA-KD

New Balance

Promod

Orsay

Eobuwie.pl

Simple

Puma

Monnari

Kazar

Venezia

Etam

Cropp

Sinsay

Mohito

Laurella

House

Pakamera.pl

Black Friday 2020 a koronawirus

Dodatkowe pytanie brzmi, jak w tym roku Black Friday będzie wyglądać w praktyce. Na razie nie wiadomo, czy galerie handlowe będą wtedy otwarte. Wszystko wskazuje na to, że większość wyprzedażowych ofert zostanie wówczas przeniesiona do internetu. Taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Dla tych, którzy nie zdążą zrobić zakupów podczas Black Friday przygotowano Cyber Monday - wtedy promocje w sklepach online będą równie atrakcyjne.

A ty też czekasz na wyprzedażowe szaleństwo Black Friday w tym roku?