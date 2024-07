Popularność spadła na Mateusza Banasiuka bardzo niespodziewanie. Najpierw mówiło się głośno o jego roli w filmie “Płynące wieżowce”, a później o związku z Magdaleną Boczarską. Na fali popularności Mateusz wziął też udział w show “Taniec z gwiazdami”, w którym doszedł do półfinału. Teraz okazuje się, że aktorstwo i taniec to nie jedyne pasje Banasiuka!

Aktor od lat gra na perkusji, a swoimi umiejętnościami pochwalił się na planie filmu “Wszystko, co kocham”, w którym wcielił się w rolę perkusisty. Mateusz od lat występuje w zespole "Gra pozorów", ale ostatnio założył też zespół “Lavina” z Bilguunem Ariunbaatarem, którego poznał na planie “Tańca z gwiazdami”.

“Teraz słyszą nas tylko sąsiedzi, ale za tydzień możecie usłyszeć nas Wy! 16go lipca po godz 20 zespół @Lavina zagra swój debiutancki koncert. Bądźcie z nami!”, napisał na Facebooku Mateusz.

Koncert zespołu “Lavina”, którego wokalistą jest Bilguun, zagra koncert już 16 lipca w klubie “Parking Bar” w Warszawie. Myślicie, że osiągną sukces?



#zapraszamynakoncert #lavina #rock #hałas #parkingbar @billbox A video posted by Mateusz Banasiuk (@mateuszbanasiuk) on

Jul 11, 2015 at 6:08am PDT

#lavina @billbox #parkingbar #próba #rock koncert za tydzień w parking barze. Przyjdźcie! A video posted by Mateusz Banasiuk (@mateuszbanasiuk) on

Jul 9, 2015 at 12:52pm PDT

Robimy muzykę. Znajdziecie nas na Facebooku, wkrotce tez na insta. #lavina A photo posted by Mateusz Banasiuk (@mateuszbanasiuk) on

Jul 2, 2015 at 3:49pm PDT