Beyonce została oskarżona o plagiat! Niezależny filmowiec Matthew Fulks twiedzi bowiem, że światowa gwiazda skopiowała jego pomysły w trailerze do utworu "Lemonade". Beyonce miała wzorować się na jego krótkometrażowym filmie "Palinoia". Co więcej, Matthew Fulks twierdzi, że w 2015 roku wytwórnia muzyczna Columbia, z którą współpracuje artystka, zaproponowała mu stworzenie klipu. Filmowiec miał przesłać swoje filmy do wytwórni, która ostatecznie nie podpisała z nim żadnej umowy. Kilka miesięcy później powstał teledysk do "Lemonade". Mężczyzna żąda teraz od Beyonce udziału w zyskach z klipu i albumu Beyonce.

Reklama

Jak ta sprawa się zakończy? Myślicie, że Beyonce rzeczywiście skopiowała pomysł filmowca? Zobaczcie nasze WIDEO!

Zobacz także: Beyonce śpiewa o zdradach Jay Z na nowej płycie? Fani zdradzili tożsamość kochanki

Zobacz także

Reklama

Beyonce została oskarżona o plagiat.