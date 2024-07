Beyonce nagrała płytę o zdradach męża Jay Z? Artystka właśnie promuje album "Lemonade", na którym pojawiają się piosenki traktujące prawdopodobnie o zdradach popularnego rapera. Fani postanowili odkryć tożsamość kochanki rapera i... udało im się! Na nowym krążku Beyonce szczerze opowiada o swoich problemach w związku:

On chce mnie tylko wtedy, gdy jestem daleko, lepiej niech zadzwoni do tej Becky ze świetną fryzurą - mówi we wprowadzeniu do jednej z piosenek artystka.