Eurowizja 2023: Piosenka Blanki to plagiat? Zdaniem fanów skopiowano rumuńską gwiazdę!

Martin Fitch , czyli Marcin Mroziński, odpowiada na zarzuty o plagiat! Tuż przed polskimi preselekcjami jeden z kandydatów do wyjazdu na Eurowizję skomentował doniesienia, jakie pojawiły się ostatnio w sieci. Internauci zauważyli bowiem bardzo duże podobieństwo utworu " Fight for Us" do znanego hitu Shawna Mendesa "Treat You Better". Martin Fitch w rozmowie z Super Expressem skomentował zarzuty o plagiat! Zobacz także: Jak radzić sobie z konfliktami w pracy? Eurowizja 2017: Martin Fitch komentuje zarzuty internautów Już dziś wieczorem odbędą się polskie preselekcje do Eurowizji 2017. Na scenie zaprezentuje się dziesięciu wykonawców, a wśród nich Martin Fitch. Niestety od kilku dni w sieci pojawiają się komentarze, że piosenka artysty jest plagiatem! Internauci zarzucają, że piosenka zgłoszona przez Martina jest łudząco podobna do "Treat You Better" Shawna Mendesa. Jak na takie ataki odpowiada sam Martin Fitch? Pracę nad piosenką zacząłem już w marcu ubiegłego roku. Oczywiście, niektórzy doszukują się plagiatu, z takimi komentarzami spotkaliśmy się już podczas nagrywania tego singla. Jednak po dokładniejszym przesłuchaniu i porównaniu obu piosenek utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nie są identyczne. Co więcej, są bardzo od siebie różne. Najzabawniejsze jest to, że "Fight for Us" tak naprawdę powstało wcześniej niż "Treat You Better" - skomentował muzyk. Waszym zdaniem Martin Fitch ma szansę na zwycięstwo podczas polskich preselekcji do Eurowizji ? Posłuchajcie jego piosenki! Zobacz także: Znamy kolejność występów podczas preselekcji do Eurowizji 2017! Krajowe eliminacje już dziś! Martin Fitch walczy o wyjazd na Eurowizję z piosenką "Fight for Us". Porównajcie jego piosenkę do utworu "Treat You Better" Muzyk odpowiedział na zarzuty o plagiat.