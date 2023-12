Koniec roku przysporzył znanej dziennikarce sporo problemów. Z samego rana w Sylwestra sieć obiegły bowiem wieści, że Paulina S. została oskarżona! Jest komentarz prokuratury.

Paulina S. oskarżona

Chociaż rok 2023 upłynął nam pod znakiem wielu afer i skandali, nawet na samym końcu nie uniknęliśmy kolejnych rewelacji. Tym razem główną bohaterką jest Paulina S., o której zresztą w przeciągu ostatnich 12 miesięcy mówiło się naprawdę sporo. Wygląda na to, że za jedno ze swoich poczynań będzie musiała ponieść konsekwencje!

Paulina S.

W sylwestrowy poranek Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście poinformowała oficjalnie w komunikacie wysłanym do PAP-u o oskarżeniu skierowanym do sądu przeciw znanej celebrytce Paulinie S.! Jak możemy się dowiedzieć, sprawa dotyczy sytuacji sprzed kilku miesięcy, gdy 50-latka miała nielegalnie upublicznić na jednym z portali społecznościowych dane adresowe znanej aktorki, nowej partnerki ex męża.

Paulina S. wówczas opublikowała na InstaStory dane, które znalazły się w otrzymanym przez nią pozwie, jak m.in. numer PESEL aktorki.

Oskarżoną jest Paulina S., której zarzucono nielegalne przetwarzanie danych osobowych innej osoby w sieci Internet poprzez ujawnienie jej danych adresowych na jednym z portali społecznościowych. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Paulina S. nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień - przekazał dla PAP Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Szymon Banna.

Póki co 50-latka w żaden sposób nie skomentowała sprawy.

Paulina S.