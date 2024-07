Już 25 maja w Polsce wystąpi Beyoncé w ramach Orange Festivalu. Koncert, który odbędzie się u nas w Warszawie na Stadionie Narodowym, widziała już w Londynie Patricia Kazadi i była zachwycona. Przypomnijmy: Patricia Kazadi zachwycona koncertem Beyoncé

Amerykańska gwiazda daje niezapomniane show na scenie, ale poza nią również stara się, aby nikt o niej nie zapomniał. Szczególnie organizatorzy koncertów - brytyjski dziennik "Daily Star" dotarł do listy wymagań piosenkarki i przedstawia się ona imponująco. Jakie są jej żądania?

Garderoba Beyoncé musi być ŚWIEŻO pomalowana na biało, białe również muszą być meble i zasłony. Nieco bardziej fantazyjne podejście artystka ma do papieru toaletowego - ten musi być czerwony, a wszystkie deski klozetowe powinny być wymienione na nowe. Współpracownicy i osoby pracujące przy koncercie muszą nosić ubrania ze 100-procentowej bawełny. Mało szaleństw?

Beyoncé życzy sobie również wody alkaicznej o temperaturze 21 stopni C., ale nie zamierza jej pić przez zwykłe słomki - żąda tytanowych słomek, których wartość to około 3000 zł za jedną! W jej jadłospisie znajdują się również przekąski w postaci migdałów, ciasteczek owsianych, sałatek z ekologicznie uprawianych warzyw, a wszystko to serwowane na szklanych paterach. Nawet lód, którym gwiazda będzie chciała chłodzić swoje gardło nie może być zwykły, ale ręcznie rzeźbiony!

Od czytania listy wymagań Beyoncé aż zakręciło się nam w głowie, a przed organizatorami Orange Warsaw Festival nie lada wyzwanie. Myślicie, że Amerykanka przesadza ze swoimi żądaniami? Dla porównania wymagania Dody. Zobacz: Czego Doda żąda na koncertach?

