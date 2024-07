Kilka tygodni temu wizerunek perfekcyjnej rodziny Beyonce legł w gruzach. Do sieci przedostało się wideo, na którym widać jak siostra gwiazdy okłada pięściami Jaya-Z. To z kolei uruchomiło falę kolejnych doniesień i plotek, a amerykańskie media zgodnie twierdzą, że za zamkniętymi drzwiami w rodzinie Knowles-Carter nie dzieje się najlepiej. Przypomnijmy: Jay-Z do Beyonce: "Ty pie***lona dzi*ko!" Na jaw wyszedł kolejny skandal

Teraz tabloidy posunęły się jeszcze dalej. Portal o gwiazdach "MediaTakeOut" twierdzi, że Beyonce i Jay-Z są już zdecydowani na rozwód, a wartość ich majątku do podziału to bagatela miliard dolarów! Zdaniem jego informatorów, decyzja wciąż jest odkładana z uwagi na wspólną trasę koncertową pary, w którą ruszają już niebawem. Ma ona potrwać do 6 sierpnia i przynieść aż 100 milionów dolarów dochodu. Podobno właśnie wtedy mają oficjalnie poinformować o rozstaniu.



Oni są zdecydowani zakończyć to małżeństwo, ale wolą jeszcze poczekać z ogłoszeniem tego publicznie dopóki nie zakończą trasy koncertowej - twierdzi "MediaTakeOut".

Para póki co nie komentuje tych doniesień. Myślicie, że jest w nich jakieś ziarnko prawdy?

