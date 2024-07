Beyoncé lubi ubierać się w sieciówkach, ale potrafi też naprawdę zaszaleć i wydać na samą torbę sporą sumę!

Ostatnio przeszła samą siebie i kupiła wysadzane brylantami (jest ich aż 1300!) buty brytyjskiej marki The House of Borgezie - kosztują one 200 tysięcy funtów czyli… około 1,1 mln złotych. Podobno gwiazda ma w nich wystąpić w swoim następnym teledysku. Już chociażby z tego powodu będzie to klip naprawdę wyjątkowy.

Nie możemy się doczekać!

Beyoncé to niejedyna gwiazda, która ma słabość do megadrogich butów. Lady Gaga też lubi poszaleć - niedawno kupiła buty za milion złotych.

