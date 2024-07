Niedzielny wieczór upłynął pod wpływem emocji związanych z finałem show Must Be The Music, w którym wystąpili Paula Brzóska, Besides, Patsin m Ski Blue, Maria Markiewicz i Lorein. Soliści i zespoły zaprezentowali się na najwyższym poziomie, a wybór nie należał do najłatwiejszych. Każdy z nich zasługiwał na zwycięstwo, ale niestety tylko jedna osoba mogła zdobyć nagrodę główną, czyli 100 tysięcy złotych i możliwość występu na Sylwestrowej Nocy Przebojów.

Reklama

Dzięki głosom widzów laureatem ósmej edycji MBTM został zespół Besides. Tym samym dołączył do grona zespołów takich jak Enej czy Lemon, którzy idealnie wykorzystali swoje pięć minut po wygranej programu. Dzisiaj są jednymi z najbardziej popularnych zespołów, których utwory grają prawie wszystkie rozgłośnie radiowe.

Na kogo głosowaliście?

Zobacz: Znamy pierwsze szczegóły wielkiego sylwestra TVP. Pojawi się wiele gwiazd



Zobacz także

Reklama

Kora w pięknej sesji: