A teraz rozwiązanie serialowego śledztwa! Kto zabił Asię?

Julia Molenda (Aleksandra Grabowska) sprowokowała całe zajście. Dlaczego? Bo myślała, że Asia Walewska wyznała jej tacie, że spotyka się z Adrianem Kusiem. Okazało się jednak, że to Ewelina - zazdrosna koleżanka Asi wyjawiła sekret, przez co Julia nie miała życia w domu.

Ewelina Rozłucka (Paulina Szostak) uknuła całą intrygę prowadzącą do zabójstwa, bo była zazdrosna o to, że Asi wszystko się udaje, że ma fajnego chłopaka, plany na studia i jest we wszystkim lepsza od niej.

Kijana (Kamil Mróz) i Shrek (Wojciech Czerwiński) to bezpośredni zabójcy Asi. To oni na zlecenie Julii zadali jej ciosy w brzuch w obecności młodej Molendy. Potem ją uwolnili i dziewczyna poszła w las. Prawdopodobnie wtedy się wykrwawiła.

Ewelina w białych rękawiczkach z zazdrości uknuła intrygę.

Jak Belfer na to wpadł? Bo dowiedział się od matki Eweliny, że jej córka oskarżyła Lesława, że się do niej dobierał. I to dlatego Lesław popełnił samobójstwo, bo został oskarżony o molestowanie. Wtedy Belfer zrozumiał, kto wszystkim sterował.

Spodziewaliście się takie zakończenia, które nie jest jednoznaczne? Kto jest najbardziej winny śmierci Asi?