Wczoraj wieczorem w samym sercu Mokotowa odbył się wernisaż "Behind the Appearances:, podczas którego wystawiono prace Very Lehndorff (Veruschki) i Holgera Trülzscha. Takie wydarzenie przyciągnęło największych koneserów sztuki, wśród których nie brakuje prawdziwej elity polskich miliarderów, artystów i gwiazd.

Wśród zaproszonych można było zobaczyć Grażynę Kulczyk, Aldonę Wejchert, Katarzynę Frank-Niemczycką, Grażyną Szapołowską, Grażynę Torbicką, Roberta Kupisza, Aleksandrę Nieśpielak czy Alicję Resich-Modlińską.

