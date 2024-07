To nie było trudne do przewidzenia. Drugi odcinek "Bitwy na głosy" w zupełności należał do Kamila Bednarka. I choć piosenkarz sam nie jest długo w show-biznesie (dostał się do niego za pomocą programu "Mam talent!"), doskonale wie, co należy zrobić, aby podpić serca widzów i słuchaczy.

Grupa Bednarka zaśpiewała przebój U2 "One", która miała bardzo dużo elementów reagge, typowych dla twórczości Kamila. Wykonanie zachwyciło telewidzów i zapewniło drużynie Bednarka zwycięstwo, co oznacza "nietykalność" w kolejnych rozgrywkach. Podobnie jak w przypadku Edyty Górniak, która zwycieżyła w pierwszym odcinku "Bitwy na głosy" (zobacz: Górniak była bezkonkurencyjna).

Mówi się, że to właśnie Edyta i Kamil, gromadzą przed telewizorami największą publiczność. Ciekawe czy to właśnie ich zobaczymy w wielkim finale?

Tymczasem wczorajszy występ grupy Kamila:

