Beata Tadla w świetnym humorze u Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący program TVN pokazał fragment dzisiejszego odcinka w którym była gwiazda TVP zdradziła, w jakiej reklamie nigdy nie zgodzi się wystąpić. Okazuje się, że Beata Tadla - partnerka Jarosława Kreta - nie chciałaby reklamować... kreta do rur.

Co jeszcze Beata Tadla powiedziała w programie Kuby Wojewódzkiego? Nie obyło się bez żartów, a jak już wcześniej pisaliśmy - pomiędzy dziennikarką a drugim gościem, Norbim dojdzie do rękoczynów. ;) Wszystko wskazuje również na to, że gospodarz show TVN poruszy temat zwolnienia Beaty Tadli z Telewizji Publicznej.

CAŁA PRAWDA O JACKU KURSKIM !- napisał w zapowiedzi na Facebooku.

Zobaczcie fragment dzisiejszego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego. Zapowiada się ciekawie! Będziecie oglądać?

