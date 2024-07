1 z 6

Beata Tadla i Jarosław Kret mniej się pokazują razem publicznie niż kiedyś, ale jeśli już to wspólnie wyjdą to wzbudzają największe zainteresowanie. Para jak co roku przyszła na galę "Hotel przyjazny rodzinie" i pozowali razem na ściance. Przytulanie, ciepłe spojrzenia dużo czułości... Beata Tadla i Jarek Kret potrafią pokazać, jak mocne uczucie ich łączy.

Dziennikarka i podróżnik są parą od początku 2013 raku i choć na początku nie wróżono im przyszłości, oni nadal są w sobie zakochani. Kupili niedawno wspólny dom, a Beata dla Jarka w końcu postanowiła się rozwieść. Krążą plotki, że Tadla i Kret już od dawna są po sekretnym ślubie, ale na razie ani nie zaprzeczają, anie nie potwierdzają tych doniesień. Jedno jest pewne - że się kochają :).

