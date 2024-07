Opole 2017, czyli 54. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej został odwołany. Właśnie dziś w dniach 9-11 czerwca miałby się odbyć najbardziej znany i szanowany festiwal w Polsce. Władze miasta zdecydowały, że w tym roku go nie będzie. Prezydent wypowiedział umowę Telewizji Polskiej! Cała afera zaczęła się wówczas, kiedy TVP odmówiło występu Kayah podczas jubileuszu Maryli Rodowicz. Władzom stacji ponoć przeszkadzało, że artystka udziela się na manifestacjach KOD-u. Artyści solidarnie jeden po drugim zaczęli wycofywać się z zaplanowanych koncertów.

A co o tym wszystkim sądzi Beata Kozidrak, która w Opolu debiutowała i ma do tego festiwalu ogromny sentyment? Posłuchajcie wywiadu z artystką.

Co nas ominęło w Opolu?

Co nas ominęło? Na piątek zaplanowano koncerty „Od Opola do Opola” i "Premiery", w sobotę miały się odbyć "Debiuty" i jubileuszowy koncert Jana Pietrzaka „Pół wieku kabaretu pod Egidą - Od PRL do Polski”. W niedzielę - oprócz odwołanego jubileuszu Maryli Rodowicz planowano koncert z muzyką taneczną „Opole After Party”.

Beata Kozidrak debiutowała z zespołem "Bajm" w Opolu piosenką "Do lata".