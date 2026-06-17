Beata Kozidrak od lat jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Choć swoją karierę zaczynała z legendarnym już zespołem Bajm, to w trakcie swojej artystycznej działalności zdecydowała się też na solowe projekty, wydając oddzielne, indywidualnie tworzone albumy muzyczne bez zespołu. Jak się okazuje, piosenkarka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Właśnie przekazała wieści o kolejnym wydarzeniu, podczas którego fani będą mogli usłyszeć jej głos i doświadczyć niepowtarzalnych emocji.

Beata Kozidrak przekazała informacje o kolejnym koncercie. A jednak

Beata Kozidrak po przerwie związanej z jej stanem zdrowia powróciła do śpiewania i koncertowania. W ostatnich miesiącach zagościła na największych polskich scenach, a także chętnie brała udział w różnego rodzaju kulturalnych wydarzeniach, udowadniając, że wciąż ma siłę i energię do spełniania się jako wokalistka i liderka zespołu Bajm. 16 czerwca 2026 roku gwiazda ogłosiła, że jej fani będą mieli kolejną okazję na zobaczenie jej w nowej, świeżej odsłonie.

Na Instagramie artystki pojawiła się grafika informująca o nowej odsłonie muzycznego projektu Beaty Kozidrak zatytułowanego "Tej nocy miasto nie zaśnie". Chodzi o kontynuację współpracy z zespołem KAMP!, z którym Kozidrak wykonuje swoje hity w elektronicznych aranżacjach. Jak można przeczytać we wpisie, choć początkowo miała to być jednorazowa współpraca, to wokalistka postanowiła zorganizować kolejne wspólne wydarzenie z muzykami.

Niektóre historie nie kończą się po jednym koncercie. Beata Kozidrak x KAMP! Projekt, który miał wydarzyć się tylko raz, dostał od Was tyle energii, że stało się dla nas jasne: to nie może zakończyć się na jednym spotkaniu czytamy na Instagramie Beaty Kozidrak.

Artystka zapowiedziała, że wydarzenie zaplanowane na luty 2027 roku w Warszawie będzie wzbogacone o nowe utwory, a także znane przeboje w odświeżonych aranżacjach.

Wracamy w nowej odsłonie, z nowym setem live, a utwory, które znacie od lat, znów zabrzmią inaczej. Elektronicznie. Tanecznie. Na żywo. Bliżej.

Beata Kozidrak zapowiedziała kolejny koncert, fala komentarzy

Na radosną nowinę od Beaty Kozidrak żywo zareagowali fani, którzy nie ukrywali swojej ekscytacji związanej z usłyszeniem artystki na żywo. W komentarzach nie zabrało wyrazów radości internautów.

Ale bomba!

Super.

Omg, ale czad czytamy.

Przypominamy, że podczas jednego z ostatnich występów Beata Kozidrak zaliczyła wpadkę.

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