Beata Kozidrak przez lata związana była zarówno prywatnie, jak i zawodowo z Andrzejem Pietrasem. Dopiero po zakończeniu małżeństwa z managerem zespołu Bajm wokalistka wyznała prawdę o swoim zauroczeniu, wracając wspomnieniami do lat 80. Okazuje się, że straciła wtedy głowę dla znanego muzyka.

Beata Kozidrak o relacji z Kostkiem Joriadisem

Beata Kozidrak w swojej autobiografii wyznała, że w latach 80. w małżeństwie jej i Andrzeja Pietrasa pojawiła się nuda, a na dodatkowe zamieszanie w ich relacji wpłynął Kostek Joriadis, który nieoczekiwanie pojawił się w życiu artystki. W książce poświęca mu fragment, dzieląc się intymnym wspomnieniem o muzyku.

Spotkanie z Kostkiem było ważnym momentem w mojej karierze. To była muzyczna magia wspomina Kozidrak.

Choć wówczas ich relacja nie przedostała się do medialnego świata, a małżeństwo Kozidrak kreowane było w mediach jako idealne, po latach wokalistka wyznała, że na moment straciła głowę dla muzyka. Jak wspomina, to dzięki niemu "wróciły emocje i spontaniczność tworzenia". Jednak nigdy później nie potwierdziła publicznie, że zauroczenie sprzed lat kiedykolwiek przerodziło się w coś więcej.

Wiadomo jednak, że Joriadis związał się później z inną polską wokalistką, Kasią Kowalską, z którą ma córkę. Dziś muzyk jest w szczęśliwej relacji z Ewą Coll, byłą żoną Bartosza Żukowskiego, a Beata Kozidrak wiedzie swoje życie w 320-metrowej wilii w towarzystwie ukochanego.

Beata Kozidrak o swoim związku

Choć Kozidrak zasygnalizowała mediom, że po rozwodzie z Andrzejem Pietrasem jest w nowej, szczęśliwej relacji, konsekwentnie nie zdradza szczegółów na temat swojego partnera.

Nie będę tłumaczyć, na czym polega mój związek z obecnym partnerem. Ale na pewno nie wyjdę za mąż, chociaż bardzo się stara, ale ja nie chcę. Żyje mi się bardzo fajnie. Bo w związku, który nie polega na tym, że ktoś mnie będzie kontrolował powiedziała Kozidrak dla Vivy.

W tym samym wywiadzie otwarcie przyznała, że jest szczęśliwie zakochana, a miłość dodaje jej skrzydeł na co dzień.

Jesteśmy ze sobą i tak jest nam po prostu dobrze. To jest moje szczęście w tej chwili. Miłość daje mi skrzydła dodała wokalistka zespołu Bajm.

Zobacz także: