Robi to Edyta Górniak, robi też Margaret i obie szybko przekonały się, że projektowanie ubrań to niezły biznes. Teraz własną koszulkę stworzyła Beata Kozidrak. Czy to znaczy, że idzie w ślady innych gwiazd i zamierza wypuszczać własne kolekcje mody?

Reklama

Nic podobnego, Beata zaprojektowała linię koszulek dla fanów. One nawiązują do konkretnych utworów z nowej płyty „B3”. Artystka czuwała nad krojem, jakością materiałów i wzorem printów – mówi „Party” menedżerka gwiazdy Monika Kordowicz.

Jak czuje się Kozidrak? Pracuje intensywnie, ale znajduje też czas na odpoczynek. Pod koniec października pojechała na kilka dni do mamy do Lublina, wypocząć z rodziną, w listopadzie będzie koncertować w Stanach, a w nowym roku planuje trasę w filharmoniach i najpiękniejszych salach koncertowych Polski.

Więcej ne ten temat przeczytacie w nowym "Party".

Zobacz także

Zobacz także: Beata Kozidrak schudła dzięki kontrowersyjnej diecie! Zwolenniczką tej diety jest Ania Lewandowska

Beata z nowego klipu "Niebiesko zielone"

Karolina Grabowska

Reklama

Beata z nowego klipu "Niebiesko zielone"