Programy o tematyce kulinarnej zdobyły w ostatnich latach w Polsce olbrzymią popularność. Jednym z najlepszych formatów jest "MasterChef", którego widzowie mogli podziwiać już przez dwa sezony na antenie TVN. Zmagania kucharzy w ostatniej edycji wygrała Beata Śniechowska. Przypomnijmy: Beata Śniechowska zwyciężczynią MasterChefa

Sporo dobrego dzieje się za to u Basi Ritz, która triumfowała w pierwszym sezonie kulinarnego show. Kilka tygodni temu na rynku zadebiutowała jej druga książka "Dom pełen smaku", która ma spore szanse stać się bestsellerem. Ale to koniec sukcesów - już w styczniu rozpoczynają się nagrania do jej nowego programu kulinarnego.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, program ten ma zasilić szeregi wiosennej ramówki TVN Style i zając miejsce programu "Sablewskiej sposób na modę", który z kolei zostanie przeniesiony na główną antenę TVN. Ritz poszukuje obecnie uczestników. Zobacz: Sablewska zastąpi Rozenek

- Ona może być drugą Magdą Gessler. Ma ogromną wiedzę na temat gotowania, świetnie sprawdza się przed kamerą, a do tego wszystkiego rozkochała w sobie ludzi. To może być taki sam hit jak program Mai Sablewskiej, który zastąpi właśnie Basia - zdradza AfterParty.pl osoba pracująca w stacji TVN.

