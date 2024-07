Małżeństwo Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana przeszło poważny kryzys! Aktorka znana z serialu "M jak miłość" i wokalista Rafał Szatan są dziś szczęśliwym małżeństwem i wychowują córkę Hanię. Para występowała razem w zespole Soul City, który wziął udział w show "X-Factor". Aktorka ostatnio wzięła udział w programie Piotra Najsztuba "Miłość", w którym opowiedziała o swoim małżeństwie. Wyznała, że ją i Rafała dopadł kryzys, gdy zamieszkali razem...

Mieliśmy naprawdę ostre zgrzyty. To były takie głupoty tak naprawdę. Różne błahostki urastały do rangi ogromnych problemów. Stwierdziliśmy, że nie pasujemy do siebie i trzeba się rozstać - wyznała gwiazda.