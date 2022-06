Barbara Kurdej-Szatan o kryzysie w małżeństwie. Para prawie się rozstała!

Barbara Kurdej-Szatan się rozwodzi? Plotka głosi, że sukcesy zawodowe aktorki nie idą u niej w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. W najnowszym wydaniu "Flesza" gwiazda zdradziła, czy naprawdę zamierza rozstać się z mężem, Rafałem Szatanem ! Aktorka przyznała, że jej związek przechodzi teraz fazę.... stabilizacji! Jesteśmy z Rafałem pięć lat po ślubie. Nasza córeczka Hania ma cztery lata. Tyle czasu wystarczyło, żebyśmy zdążyli poznać swoje dobre i gorsze strony. Nie jesteśmy typowym małżeństwem . U nas od początku było burzliwie i szło w ekspresowym tempie. Szybko się zaręczyliśmy, po roku znajomości wzięliśmy ślub, a potem zaszłam w ciążę. Nie przeszliśmy na początku tych wszystkich faz kłótni, docierania się, konfrontowania ze swoimi przyzwyczajeniami. Dopiero gdy zamieszkaliśmy razem i stworzyliśmy rodzinę, nagle zaczęły się schody. Okazało się, że każde z nas lubi postawić na swoim i okropnie się żarliśmy. Oboje z Rafałem mamy ogniste charaktery, jesteśmy uparciuchami. Czasem bywam dla niego jędzą, ale go kocham - przyznała w rozmowie z "Fleszem" Basia Kurdej-Szatan. W wywiadzie Barbara Kurdej-Szatan zdradziła też, co naprawdę myśli o dyrektorze Michale Żebrowskim , z którym pracuje na scenie Teatru 6. piętro! Naprawdę jest tak ostrym szefem? Fakt, ale bardzo go polubiłam. Rzeczywiście czasem wpada w lekką furię, ale mnie to jakoś bawi. Przy okazji: panie dyrektorze, pozdrawiam (śmiech). Z dyrektorem Żebrowskim poznałam się na planie reklamy. Dużo krzyczał, rozstawiał technicznych po kątach. Najpierw byłam w szoku, ale jak poobserwowałam go dłużej, uświadomiłam sobie, że on robi to, bo... jest bardzo przejęty i chce perfekcyjnie wykonać swoje zadanie. To jego sposób na wyładowanie emocji. Trochę go już znam i prywatnie Michał jest bardzo fajnym człowiekiem - mówi Basia....