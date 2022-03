Bartek Jędrzejak znów w żałobie! Pyta: "Ile jeszcze?"

W ubiegłym tygodniu w czasie wtorkowego wydania "Dzień Dobry TVN", Dorota Wellman nagle zasłabła i musiała zniknąć z anteny. Okazało się, że Wellman miała atak migreny, ale całe szczęście ratownicy medyczni pomogli jej i już następnego dnia dziennikarka zjawiła się w pracy. Teraz okazuje się, że kolejna osoba z ekipy " Dzień dobry TVN " miała ostatnio problemy ze zdrowiem. Chodzi o prezentera pogody, Bartka Jędrzejaka , który trafił do szpitala. Co się stało? ZOBACZ: Co z Dorotą Wellman po nagłym zasłabnięciu w "Dzień Dobry TVN"? Zabrała głos! "Plotki o mojej śmierci..." Bartek Jędrzejak z DDTVN wylądował w szpitalu! Złożyło się na to zbyt szybkie tempo życia, za dużo pracy, za dużo siłowni, za mało jedzenia, stres i po prostu organizm odmówił mi posłuszeństwa. Trzy dni spędziłem pod kroplówką - powiedział w se.pl Bartek Jędrzejak. Całe szczęście prezenter już czuje się dobrze! W sobotę pojawił się na gali Gwiazdy Dobroczynności, podczas której odebrał statuetkę w kategorii Zdrowie za współpracę z Fundacją "Dar Szpiku". Nagrodą pochwalił się na Instagramie. Co napisał? Ktoś mi kiedyś powiedział, że pomaganie to nie jest “historia” na ścianki, flesze, czerwone dywany, bale i nagrody. Pomaga się po cichu i bez fajerwerków. Ale jeśli ktokolwiek kiedykolwiek powie: „On pomaga to właściwie jak też mogę”. To warto mówić o tym tak głośno jak się da. Przemierzać kilometry czerwonych dywanów, zaliczać ścianki i stawać przed obiektywami aparatów. Nie robię tego dla nagród i poklasku. Po prostu dlatego, że rano staję przed lustrem, uśmiecham się i mówię do siebie: fajny z Ciebie gość...😉 Dziękuję za wszystkie miłe słowa, wsparcie, statuetkę Gwiazdy Dobroczynności 2018. Dzisiaj już po balu i zaczyna się zwykły dzień. Drużyna Szpiku zawsze możecie na mnie...