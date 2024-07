Barbara Nowacka z Twojego Ruchu i Adrian Zandberg z Partii Razem byli parą. Jednak liderzy swoich partii nigdy nie przyznali się do tego publicznie, dopiero teraz w rozmowie z "Dużym Formatem" wiceprzewodnicząca Twojego Ruchu potwierdza, że była w związku z Adrianem aż trzy lata. Nie mieszkali jednak razem, bo byli jeszcze bardzo młodzi. Jak Nowacka wspomina ten związek?

Adrian zaciekawił mnie: intelekt, wiedza, umiejętność jej używania - to mi się w ludziach podoba - opowiada w Dużym Formacie. - Miał 18 lat, był o 4 lata młodszy, taki chłopiec jeszcze. Żywy, wesoły, serdecznie mnie bawił. Nie mieszkaliśmy razem. Często się spóźniał albo kłócił do upadłego, by postawić na swoim, a jak czegoś nie wiedział, to błyskotliwie wymyślał - mówi Nowacka.