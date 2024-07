Czy Adrian Zandberg i Barbara Nowacka mieli romans w trakcie studiów? Taka sugestia pojawiła się na Twitterze. Autorem woeloznacznego postu jest poseł Przemysła Wipler, który studiował razem z Adrianem Zandbergiem:

Gdy twitterowi rozmówcy posła zaczęli dopytywać, czy chodzi o Nowacką, ten potwierdził: "Bingo!"

Faktycznie Zandberg i Nowacka mają wspólną przeszłość. Wspólnie działali w młodzieżówce Młodzi Socjaliści. Czy jednak faktycznie łączyło ich coś więcej niż tylko wspólna pasja do polityki?

Sama Barbara Nowacka w rozmowie z Fakt24.pl stwierdziła jedynie, że „nie komentuje plotek".

Owszem, znamy się z Adrianem od lat, działaliśmy w jednej młodzieżówce. To wszystko, co mam do powiedzenia – powiedziała portalowi.