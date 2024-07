Wielu krytyków i obserwatorów show-biznesu przewiduje, że ten rok będzie należał do Barbary Kurdej-Szatan. Słynna już Blondynka Playa również nie ukrywa swojego sporego apetytu na karierę i robi wszystko, aby nie poprzestać na rozpoznawalności z reklamy sieci komórkowej. Przypomnijmy: Kurdej-Szatan chce do "Tańca z Gwiazdami". Co na to Polsat?

Wiosną zobaczymy Barbarę aż w dwóch hitowych serialach, a tymczasem wschodząca gwiazda zagościła na okładce magazynu "Day & Night". To pierwsza okładka Kurdej-Szatan od rozpoczęcia przygody z show-biznesem i wiele wskazuje na to, że nie ostatnia. Barbara przeszywającym wzrokiem spogląda ze zdjęcia i musimy przyznać, że nawet na tle doświadczonych celebrytek wypada świetnie. Coś nam mówi, że na naszych oczach rodzi się naprawdę duża gwiazda, a jak będzie - pokażą najbliższe miesiące

Tak Barbara Kurdej-Szatan prezentuje się na swojej pierwszej okładce. Zrobi karierę?

