Pochodząca z Izraela Bar Refaeli to jedna z najbardziej znanych światowych modelek. Wiele osób kojarzy ją też z racji związku z Leonardo DiCaprio. Mogąca się pochwalić wspaniałą figurą gwiazda wybiegów przyznaje, że nie zamierza być tylko wieszakiem na ubrania i nigdy nie dopuści do sytuacji, w której jej ciało będzie składało się w większości z kości.

- Nie odczuwam potrzeby, aby być super szczupła. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie zmuszam się do wielogodzinnych ćwiczeń na siłowni. Dbam o siebie, zdrowo się odżywiam, dbam o wszelkie możliwe formy ruchu, ale nic na siłę. Na zdjęciach trzeba wyglądać zdrowo, radośnie, być w dobrej formie. Właśnie to podoba się ludziom, a nie bardzo wychudzone modelki - zapewnia Bar w rozmowie z "GQ".

Przyznajemy jej sto procent racji.

(ac)