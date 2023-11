O śmierci Jarosława Mikulskiego poinformował "Przegląd Lokalny". Gwiazdor, który dał się poznać widzom programu "Bar VIP" jako kontrowersyjny i wyrazisty uczestnik, zmarł pod koniec listopada. Celebryta zmarł po długiej walce z chorobą. Znamy szczegóły dotyczące pogrzebu.

Widzowie mieli okazję poznać Jarosława Mikulskiego, gdy ten wziął udział w piątej edycji programu "Bar VIP" w 2005 roku. Fani mogli zapamiętać go jako barwnego uczestnika, choć sam gwiazdor twierdził, że produkcja zadbała o to, by uwydatnić wady gwiazd w znanym show.

Co chwilę były ukazywane i wyolbrzymiane sugestywnie nasze wady, ''złe'' zachowania po to, by były jakieś kontrowersje, by program przyciągał widzów… A przecież to było oczywiste, że żaden uczestnik nie jest ideałem

— mówił.