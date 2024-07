Charytatywny Bal Dziennikarzy został odwołany! Okazuje się, że fundacji nie udało się pozyskać sponsorów, którzy chcieliby zainwestować w słynną imprezę, podczas której pieniądze ze sprzedaży zaproszeń trafiały na cele charytatywne. Mateusz Hładki, prezes Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy, w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przyznał, że ma nadzieję, że bal zostanie zorganizowany wiosną. Dziennikarz zdradził również skąd brak zainteresowania ze strony potencjalnych sponsorów.

Firmy zakładają też własne fundacje i w ten sposób budują wizerunek marki odpowiedzialnej społecznie. Zdajemy sobie sprawę, że jako impreza środowiskowa nie jesteśmy w stanie zapewnić takich świadczeń, jak np. organizatorzy imprez sportowych, mam na myśli reklamę outdoorową, ale też przełożenie na liczbę publikacji w rozmaitych mediach- powiedział Mateusz Hładki. Kiedy Fundacja myślała o podwyższeniu cen biletów na bal, dostawaliśmy sygnały od gości, że nie jest to dobre rozwiązanie. Dziennikarze to nie jest środowisko, które zarabia najwięcej w kraju, a przypomnijmy, że koszt balu nie może być wyższy niż środki pozyskane na cel charytatywny. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży cegiełek uprawniających do udziału w balu, to środki, które mają być przekazane na cel charytatywny. Nie chcemy, żeby goście balu finansowali jego produkcję. Potrzebni są sponsorzy i partnerzy barterowi. Liczę na to, że biorąc pod uwagę tradycje balu, jego prestiż oraz skuteczność w niesieniu pomocy potrzebującym dzieciom, sponsorzy będą zainteresowani dalszym udziałem w imprezie. Dołożymy wszelkich starań, żeby bal odbył się na wiosnę.