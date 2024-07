Marka The Frock by Kaja Śródka w krótkim czasie odniosła ogromny sukces nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Niepowtarzalne fraki Śródki stały się hitem na ostatnim St Petersburg Fashion Week i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek dobrych wiadomości.

Swoją najnowszą kolekcję Kaja pokazała w bajkowej sesji własnego autorstwa. Zdjęcia inspirowane były m. in. filmem "Maria Antonina" i reklamą perfum Dior. Jako fanki tej niebanalnej stylistyki jesteśmy zachwycone efektami i już nie możemy doczekać się kolejnych udanych sesji.

Tak wyglądają inspiracje do stworzenia sesji The Frock:

A co o swojej kolekcji mówi projektantka?

Wielki powrót fraka opiera się na transformacji najbardziej eleganckiego elementu męskiej garderoby w codzienny look. Jednakże po raz pierwszy dedykowany jest on kobietom. Fraki The Frock są wyjątkowe: kolorowe, często spersonalizowane i szyte na miarę. Każdy z nich wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, są to między innymi: jedwab oraz kaszmir. Każdy klient jest częścią projektu fraka, ponieważ sam dobiera odpowiedni materiał i wzór. Możliwości są nieograniczone niczym wyobraźnia projektantki. Fraki kierowane są do kobiet pewnych siebie,chcących się wyróżnić, konkretnych i potrzebujących w swoim życiu rewolucji i zmiany np. w nudnej monochromatycznej garderobie biurowej. Ten element stroju świetnie funkcjonuje zestawiony też z jeansami, sukienką, casualowym T-shirtem, spełniając role biżuteryjnego dodatku. - dodała Śródka.



Zobacz sesję The Frock by Kaja Śródka: