Od pewnego czasu w mediach krążą plotki o rzekomych problemach w małżeństwie znanej pary aktorów. Ponieważ ci przyzwyczaili fanów do tego, że raczej starają się trzymać swoje życie prywatne z dala od show-biznesu, nie komentowali sprawy. Dopiero teraz Emilia Komarnicka-Klynstra zdecydowała się zabrać głos. Okazało się, że wraz z mężem podjęła nieoczywistą decyzję.

Emilia Komarnicka-Klynstra i Redbad Klynstra-Komarnicki przechodzą kryzys?

W 2017 roku Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra, których możemy kojarzyć m.in. z "Na dobre i na złe", stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Na co dzień oboje parają się aktorstwem, które niewątpliwie zbliżyło ich do siebie. Doczekali się dwóch synów, którzy są ich oczkiem w głowie, ale bacznie strzegą ich prywatności.

Para przyzwyczaiła nas zresztą do tego, że swoje życie osobiste stara się oddzielać od pracy i nie wystawia na światło dzienne tego, co dzieje się w ich domu. Mimo to w sieci nagle zaczęły pojawiać się spekulacje, jakoby Emilia i Redbad przechodzili kryzys. Plotkowano, że ich małżeństwo wisi na włosku, ale jak mogliśmy się spodziewać, małżonkowie nie komentowali sprawy. Cisza tylko dolewała oliwy do ognia, ale w końcu w sieci pojawił się zaskakujący komunikat.

Emilia Komarnicka-Klynstra i Redbad Klynstra-Komarnicki oficjalnie poinformowali, że... postanowili rozdzielić swoje nazwiska! Po ślubie każde z nich zdecydowało się na dwuczłonowe nazwisko, natomiast teraz powrócili do swoich własnych. Skąd taka decyzja? Okazuje się, że wcale nie przyczynił się do tego rzekomy kryzys, a praca!

Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra

Duet dołączył też do wpisu dwa wspólne zdjęcia, które dowodzą, że ich miłość pozostaje niezachwiana. Wygląda na to, że fani nie mają powodów do obaw i związek Emilii i Redbada ma się w najlepszym porządku.

