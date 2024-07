Anja Rubik jest bez wątpienia jedną z najlepszych polskich modelek. Uważa się też za stylową gwiazdę, która podąża za najnowszymi trendami mody, a od niedawna także projektuje. Jej dobry gust dostrzegł sam mistrz Giuseppe Zanotti, dla którego modelka stworzyła kolekcję butów i toreb. Chociaż jest niekwestionowaną ikoną mody to jej partner Sasha Knezevic nie podziela już takiego entuzjazmu.

Modelka zdradziła, że czasem wtrąca się do ubioru Sashy, ponieważ jej partner nie potrafi dobrać sobie odpowiedniego stroju do okoliczności, np. przez tydzień chodzi w tym samym dresie dresie. I właśnie z tego powodu w domu Rubików najczęściej dochodzi do awantur. Sasha nie lubi, gdy ktoś narzuca mu swoje zdanie, więc zwykle nie słucha Anji, często robiąc jej na złość:

- Czasami się wtrącam, ale nie ma to sensu. Zwykle takie próby zamieniają się w krótką awanturę domową. On lubi się ubierać na luzie, a mi czasem zależy na tym, żeby – jak gdzieś wychodzimy – wyglądał odpowiednio do okazji. Kiedy jednak zwracam mu uwagę, to mam stuprocentową pewność, że on zrobi dokładnie na odwrót – wyznała w wywiadzie dla „Grazii” modelka.

Anja ma jednak swoje sposoby na niesfornego męża, i jak coś jej się nie podoba, to potrafi nawet poodrywać wszystkie guziki, aby tylko Knezevic na założył ubrania. Jak nie prośbą to groźbą. Dobry sposób?

Anja i Sasha na romantycznym spacerze w Nowym Jorku. To o tym dresie mówiła Rubik? ;)