Kuba Wojewódzki wciąż należy do czołówki najpopularniejszych polskich gwiazd. Showman dba o to, aby w jego programie pojawiały się osoby, z którymi rozmowy dostarczą emocji, ale odpowiednio też wywindują słupki oglądalności. W tym sezonie ta metoda sprawdza się idealnie.

Dziennikarz może mieć też powody do zadowolenia na innych polach. Prowadzony przez Wojewódzkiego i Lizuta program „Książę i żebrak” w Rock Radiu ma średnio 93 tys. słuchaczy, co jest ponad dwukrotnie większym wynikiem, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Audycja to satyryczny program poświęcony polskiemu życiu społecznemu, politycznemu i rozrywkowemu, a Kubie towarzyszy najczęściej wspomniany Mikołaj Lizut, choć nie brakuje innych gości.

Słuchacie audycji Kuby w Rock Radiu?

