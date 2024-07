1 z 10

Programy typu talent show mają to do siebie, że bardzo często największą karierę robią nie jego zwycięzcy, a uczestnicy, którzy doszli w programie dostatecznie wysoko, aby zostać zapamiętanym przez szerszą publiczność. Wszystko wskazuje na to, że historia może się powtórzyć w przypadku finalisty trzeciej edycji "The Voice". Przypomnijmy: Finalista "The Voice 3" napisał Farnej piosenkę z jej nowej płyty

Aro Kłusowski podczas trwania muzycznego show zachwycił wszystkich swoją oryginalną barwą głosu i sceniczną charyzmą, która wyróżniała go na tle pozostałych zawodników. Za kulisami finału programu okazało się, że Arek jest dobrym znajomym Eweliny Lisowskiej. Ostatnio na Facebooku wokalistów można było też zobaczyć sporo ich wspólnych zdjęć.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Arka i Ewelinę łączy nie tylko przyjaźń - para wokalistów zamierza również nagrać duet. Utwór miałby się znaleźć na debiutanckiej płycie Arka, a prace nad nim mają ruszyć już niebawem.

Oboje kochają muzyką, uwielbiają tworzyć i mają tysiąc pomysłów na minutę. Współpraca nad duetem wydała się więc naturalnym krokiem dla obojga. Ewelina też zaszła wysoko w talent show i w wielu sprawach doradza Arkowi, bo taki program to dopiero początek i potem nie jest łatwo postawić na swoim - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl znajomy wokalisty.

Miło widzieć, że młodzi wokaliści nawzajem się wspierają, a z tej współpracy może narodzić się nowy przebój. Czekamy i trzymamy kciuki!

