W ostatnich latach jesteśmy świadkami coraz większej liczby coming outów wśród osób publicznych - aktorów, artystów czy nawet polityków. Do tej pory był to jeszcze temat tabu wśród sportowców, ale i tutaj tendencja do ujawnień wzrasta, nawet wśród utytułowanych zawodników. Przypomnijmy: Szok w Niemczech - znany piłkarz reprezentacji jest gejem!

Coraz więcej sportowców przyznaje się do homoseksualizmu z powodu represji gejów i lesbijek, która ma miejsce w Rosji, a przecież tam odbędą się najbliższe zimowe Igrzyska Olimpijskie. Z podobnych pobudek ujawnił się właśnie Ari-Pekka Liukkonen, fiński pływak i brązowy medalista Mistrzostw Europy z 2012 roku. W swoim oświadczeniu zaznaczył, że chciałby, aby jego coming out rozpoczął większą dyskusję o homoseksualistach w sporcie wyczynowym, szczególnie w kontekście Olimpiady.



Chciałbym tym wyznaniem rozpocząć większą dyskusję na ten temat związaną z Olimpiada w Sochi, ponieważ to bardzo smutne, że przepisy w Rosji tak ograniczają prawa człowieka i uderzają w młodych ludzi i nie tylko. W moim wypadku akceptacja nie była koniecznie łatwa, ale nie była też bardzo trudna. To był dla mnie długi i wolny proces, ale teraz już mam go za sobą. Moja rodzina przyjęła moje wyznanie bardzo pozytywnie i nie była nim zaskoczona - wyznał Ari-Pekka Liukkonen.

W polskim sporcie również nie brakuje homoseksualistów, ale póki co wszystko pozostaje w sferze plotek i dyskusji osób z otoczenia. Doczekamy się kiedyś coming outu wśród "naszych" zawodników? W show-biznesie powoli, ale jakoś to ruszyło...

