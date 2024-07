Niedawno miałam okazję przetestować nowości polskiej marki Eveline Cosmetics. To chyba jedne z najlepszych kosmetyków na świecie z tej półki cenowej, dlatego tym bardziej cieszy mnie to, że produkowane są u nas w kraju. Tym razem polecam linię arganową. Olejek arganowy to mój ulubiony element składowy kosmetyków w ostatnim czasie, dlatego z chęcią spróbowałam linii Argan Oil. Balsam do ciała, mleczko micelarne i olejek arganowy 3w1 okazały się hitem.

Olejek świetnie sprawdza się jako kompleksowy kosmetyk na wyjazdy. Można go używac do ciała, twarzy i włosów. Balsam z olejkiem arganowym pięknie pachnie i fantastycznie się wchłania, a mleczko micelarne jest lekkie i szybko usuwa makijaż.

Olejek Arganowy 3w1, cena ok. 23,99 zł,

Mleczko micelarne, cena ok. 14,99 zł,

Balsam do ciała, cena ok. 15,99 zł

Polecam,

J.M.