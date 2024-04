Monika Olejnik wie, jak przykuć uwagę przechodniów i paparazzi. Dziennikarka po raz kolejny przemierzając ulicę Warszawy, postawiła na skórzany oversizowy płaszcz w modnym kolorze i wygodne jeasny. Naszym zdaniem w tej stylizacji Monika Olejnik wygląda naprawdę świetnie!

Monika Olejnik w modnej stylizacji przyłapana podczas zakupów

Monika Olejnik to bez wątpienia jedna z najbardziej stylowych postaci w polskim show biznesie. Jej miłość do mody jest widoczna na każdym kroku. Prezenterka doskonale łączy różne elementy garderoby, tworząc zawsze perfekcyjne stylizacje. Ostatnio uwaga wszystkich skupiała się na jej prostym trenczu, do którego Monika Olejnik dobrała torebkę Chanel za 25 tys., a teraz gwiazda TVN-u postawiła również na płaszcz, ale tym razem skórzany! Jak Wam się podoba stylizacja Moniki Olejnik? Zobaczcie zdjęcia.

