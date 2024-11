Marcin Miller jest polskim wokalistą, liderem i założycielem zespołu Boys, jednej z najbardziej rozpoznawalnych grup disco polo w Polsce. Urodził się 27 maja 1970 roku w Prostkach koło Ełku. Boys zdobyli dużą popularność w latach 90., a ich hity, takie jak "Jesteś szalona", "Wolność" i "Łobuz", stały się klasykami disco polo.

Reklama

Syn Marcina Millera zadebiutował z piosenką "To błąd"

Marcin Miller jest nie tylko wokalistą, ale również autorem tekstów i kompozytorem wielu przebojów zespołu. Od lat aktywnie działa w przemyśle muzycznym i cieszy się dużą popularnością wśród fanów tego gatunku. Jest także jurorem w różnych programach rozrywkowych związanych z muzyką disco polo i znany z charyzmatycznych występów na scenie.

Muzyk prywatnie ma dwóch synów Adriana i Alana. Jego syn, Adrian, jest wielkim fanem muzyki metalowej. Miller opowiada, że Adrian zawsze fascynował się ostrzejszymi brzmieniami i wybiera zupełnie inne utwory niż te, które wykonuje jego ojciec. Mimo różnic Marcin podkreśla, że rozumie pasję syna do metalu i akceptuje jego muzyczne preferencje, choć sam obraca się w zupełnie innym gatunku. W jego opinii najważniejsze jest, by każdy mógł słuchać muzyki, która sprawia mu radość, nawet jeśli różni się od rodzinnych tradycji. Jednak tym razem Adrian Miller postanowił spróbować czegoś innego i zadebiutował, śpiewając piosenkę "To błąd", którą jego ojciec opublikował na YouTube.

Tak przebiegała kariera Marcina Millera

Marcin Miller rozpoczął swoją karierę muzyczną na początku lat 90., kiedy to założył zespół Boys, który szybko stał się jednym z najpopularniejszych zespołów disco polo w Polsce. Miller początkowo nie planował kariery muzycznej. Studiował ekonomię i prowadził typowe życie młodego człowieka z Mazur, jednak jego miłość do muzyki sprawiła, że zdecydował się spróbować swoich sił na scenie muzycznej. Marcin Miller założył zespół Boys w 1991 roku w Prostkach, niewielkiej miejscowości na Mazurach. Od samego początku był liderem i głównym wokalistą zespołu. W 1992 roku wydali swój pierwszy album, "Dziewczyna z marzeń", który zawierał kilka hitów disco polo, ale prawdziwy przełom nastąpił rok później.

W 1993 roku Boys wydali swój drugi album, a największym hitem okazała się piosenka "Jesteś szalona", która stała się jednym z największych przebojów disco polo wszech czasów. Utwór ten szybko trafił na listy przebojów i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w Polsce. Miller był autorem zarówno tekstu, jak i muzyki, co potwierdziło jego talent do tworzenia przebojów. Kolejne hity, takie jak "Wolność", "Łobuz" i "Chłop z Mazur", umocniły pozycję zespołu na rynku muzycznym. Boys regularnie występowali na licznych festiwalach disco polo, a ich koncerty przyciągały tłumy fanów. Marcin Miller stał się ikoną disco polo, a zespół zdobył szereg nagród, w tym wiele razy statuetkę w kategorii "Najlepszy zespół disco polo".

W latach 2000. disco polo przeżywało pewien kryzys, jednak Boys zdołali przetrwać ten okres. Marcin Miller podejmował różne działania, by utrzymać popularność zespołu. Eksperymentował z nowymi brzmieniami, współpracował z innymi artystami i uczestniczył w programach telewizyjnych, co pomogło Boys zachować wysoką pozycję na scenie muzycznej. W 2007 roku zespół wydał album "Dziewczyna z marzeń".

Jak podoba wam się piosenka Adriana Millera?