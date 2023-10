Antoni Królikowski i jego ukochana mają za sobą twórczo spędzony weekend. Wypad zrelacjonowali w sieci, a pokazywać było co! Para wyjechała do Zalesia Górnego, zaledwie 25 kilometrów od centrum Warszawy, by wziąć udział w dwudniowym festiwalu organizowanym w lesie. Fani nie szczędzili im ciepłych słów, ale nie zabrakło też drobnej uszczypliwości pod adresem aktora. Zobaczcie, o co poszło.

Antoni Królikowski i jego partnerka wybrali się na festiwal

Antoni Królikowski i Izabela wyciszali się w leśnej głuszy, korzystając z bogatego programu pobytu, stworzonego przez organizatorów imprezy. Uczestnicy mogli m.in. bawić się na koncertach, wziąć udział w zajęciach jogi, warsztatach z makramą i olejkami eterycznymi czy posłuchać wykładów o grzybach terapeutycznych i medycynie naturalnej. Jedna z komentujących uznała, że (wciąż jeszcze) mąż Joanny Opozdy powinien zabrać na wydarzenie... niespełna półtorarocznego syna:

Szkoda, że synka nie zabrałeś ze sobą, na pewno by mu się podobało - napisała

Trzeba jednak doprecyzować, że większość osób zostawiających komentarze stanęła murem za Antonim Królikowskim i cieszyła się jego szczęściem:

- No i super. Olej hejterów i ŻYJ... WSZYSTKIEGO DOBREGO

- Jak najwięcej takich chwil dla Was. Każdy zasługuje na czas poświęcony na relaks i na regenerację

- Magiczny klimat, cieszę się waszym szczęściem i życzę wszystkiego najlepszego

- I tak trzymaj - pisano.

Osoba, która wytknęła celebrycie, że nie zabrał Vincenta na trwający do późnych godzin nocnych event z jogą i akupresurą tłumaczyła, że widziała na drugim planie dzieci. Aktor nie skomentował tego wpisu, za to uznał, że weekend w lesie był "magiczny". Nagranie, jakie umieścił w sieci pokazuje, jak on i Izabela m.in. biorą udział w warsztatach i zawierają nowe znajomości. Antoni dał nawet popis umiejętności tanecznych. Zaznaczmy, że Antoni Królikowski nie ukrywa już ukochanej przed światem, coraz śmielej relacjonując w sieci wspólne wyjścia. Z kolei jego (jeszcze) żona, Joanna Opozda, ostatnio była widywana ze znacznie młodszym od siebie mężczyzną imieniem Jan.

