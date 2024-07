Antek Królikowski i Julia Wieniawa po raz pierwszy pojawili się razem w styczniu, na rozdaniu „Telekamer". Od tamtej chwili uznawani są za parę, choć sami nie chcieli tego oficjalnie potwierdzić. W najnowszym magazynie „Flesz" aktor po raz pierwszy nie ukrywa, że jest zauroczony Julią, która w tym roku dopiero zdaje maturę, ale gra już w serialu „Rodzinka.pl”, a jej piosenka „Na zawsze” ma ponad milion wyświetleń.

Reklama

Ona jest bombowa, jestem jej fanem. Mamy wiele punktów wspólnych - mówi w rozmowie z „Fleszem" Antek Królikowski.

Zastrzega jednak, że nie będzie publicznie wyznawać Julii Wieniawie miłości. Bo miłość, co mocno podkreśla, to jego prywatna sprawa. To, że Antek Królikowski jest już zajęty nie cieszy zapewne jego fanek. A liczba ich rośnie, tym bardziej od chwili gdy widać go częściej w TVP. Królikowski prowadzi obecnie dwa programy „Mów mi Mistrzu", a w „Kocham Cię Polsko!" zastąpił Macieja Musioła. I sprawdza się w roli prowadzącego wyśmienicie! Widzowie doceniają urok i... poczucie humoru Antka.

To urodzony showman - mówi we „Fleszu" Magdalena Sibiga, producentka programu „Kocham Cię Polsko".

O tym, jaki pomysł na siebie ma Antek Królikowski czytaj w najnowszym numerze „Flesza".

Julia Wieniawa i Antek Królikowski są nową gorąca parą w polskim showbiznesie.

Zobacz także

ONS

Czy Julia nadal przyjaźni się z Katarzyną Sawczuk, byłą dziewczyną Antka?